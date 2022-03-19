Ali Koç'tan Cumhuriyet'in 100. yılında altyapı tesisi

19 Mart 2022 Cumartesi, 07:00

Fenerbahçe, antrenör Tahir Karapınar yönetiminde altyapısını yeniden şekillendirirken başta Arda, Çağtay, Ertuğrul, Muhammed ve Melih gibi nice gençleri Türk futboluna kazandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Dereağzı’ndaki tesiste yeterli sayıda saha bulunmamasına rağmen Karapınar ile ekibi, her yaş grubunda futbolcuların gelişimi için özveriyle hareket ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda hem a A Takımın hem de tüm altyapının bir arada olacağı ve birçok nizami sahanın yer alacağı tesisi Sarı-Lacivertli kulübe kazandırmak istiyor. Koç’un, bu konuda bazı iş insanlarıyla ve sponsorlarla çeşitli görüşmeler yaptığı öğrenildi.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE GENÇLER YETİŞECEK

Başkan Ali Koç’un en büyük arzusu ise İstanbul’un Anadolu yakasında Samandıra’ya yakın bir bölgede bu önemli tesisi Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe’ye ve ülke futboluna kazandırabilmek. A takımla aynı tesiste yetişecek gençlerin iyi birer birey, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı sporcular olarak F.Bahçe forması giyerek ileride kulübe önemli gelir yaratacağı projenin üzerinde duruluyor.