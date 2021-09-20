Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara moral konuşması
Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” dedi
Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2-0 yendi.
Ligin ilk 4 haftasında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertli ekip, dün akşam Başakşehir engeline takıldı. Sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.
Mücadele sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir takım gördüğünü ve bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi.
Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlar oynanabiliyor. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır. Üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” diye konuştu.
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