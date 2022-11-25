Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme! 'Herhalde lig şu anda daha temizdir'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Koç, 'Adalet isteyenler, Fenerbahçe'ye adaletsizlik istediler. Bir nebze de başarılı oldular bu çıkışlarında. Herhalde lig şu anda daha temizdir' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin bir araya geldiği gecede önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, açıklamasında Galatasaray'a ve sarı-kırmızılıların yaptığı, "Adalet" açıklamalarına da göndermede bulundu.
Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Daha sezon başında hep birlikte görüyoruz. Adalet isteyenler, Fenerbahçe'ye adaletsizlik istediler. Bir nebze de başarılı oldular bu çıkışlarında. Herhalde lig şu anda daha temizdir. Herhalde ben de artık federasyon başkanı değilimdir. Arkadaşlar, bunlara izin vermeyelim. Bu sezon, sokaktaki taraftarımızdan esnafımıza, 7'den 70'e, Anadolu dernek üyelerimizden, dünyanın bir diğer ucundaki Fenerbahçeliye... Hepimiz aynı bilinçli, her konuda çok uyanık olmalıyız"
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