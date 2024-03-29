Ali Koç'tan olaylı maça ilişkin yeni açıklama: 'Futbolcularımıza ceza verilecek diye...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:02
Ali Koç'tan olaylı maça ilişkin yeni açıklama: 'Futbolcularımıza ceza verilecek diye...'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyor. Fenerbahçe mağduru falan oynamıyor. İnşallah 2 Nisan'daki toplantıda gerekli katılımı sağlayıp, en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur."

"İSTİŞARE ETTİKÇE YENİ FİKİRLER ORTAYA ÇIKIYOR"

"İki tane ekstrem var: Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre Futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler ortaya çıkıyor."

"YARIN FUTBOLCULARLA KONUŞACAĞIZ"

"Sponsorlarla toplandık, devam edip etmeyeceklerini sorduk ve yazılı olarak aldık. Hatta bazı sponsorlarımız daha da fazla vermek istediklerini söylediler. SPK ve Ziraat Bankası'yla toplandık. Yarın Samandıra'da futbolcularımız ve teknik heyetimizle de bu konuyu konuşacağız. Hep birlikte en aklıselim kararı alacağız"

"İSMAİL KARTAL'A 'SAHADAN ÇEKİLEBİLİRSİNİZ' DEDİM"

"Maçı televizyondan izlerken neler olacağı belliydi. Hocaya maçta 2-0 öndeyken mesaj gönderdim, "Sahadan çekilebilirsiniz, yetki sizindir" diye. Benim, teknik direktörümüze maçta 2-0 öndeyken, şampiyonluk mücadelesi verirken böyle bir mesaj atmak zorunda kalmam Türk futbolunun geldiği kepazeliğin en önemli örneklerinden biridir bu. "

"TÜNELDEKİ KLAVGANIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞAMIYORUZ"

"Esas kavgalar tünelde oluyor. Biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. Hepsi TFF'ye bağlı kameralar var, biz bu görüntülere ulaşamıyoruz."

"FUTBOLCULARIMIZA CEZA VERECEKLERMİŞ"

"Sevkler yapılmadı. Niye yapılmadı? Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye duyum alıyoruz. Ekstra güç kullanmış futbolcular. Kaçmalıymış futbolcular. Kaçsalarmış ekstra güç kullanmak zorunda kalmazmış futbolcularımız. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş, onların menfaatleri açısından inşallah vermezler".

"SÜPER KUPA MAÇINA MI HAZIRLANIYORSUNUZ?"

"Sevkler olmadı. 'Neden olmadı' diyoruz? 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz."

"HEP TESCİLLİ HAKEMLER BUNLARIN MAÇLARINA VERİLİYOR"

"TFF, kayıtları açıkladı. Adam, ‘Ruh halimi hatırlayamıyorum.’ diyor. Hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Aziz Yıldırım’ın dediği gibi, bunlar her şeyi yapar ama hiçbir şeyi yapmamış gibi davranırlar."


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