Ali Koç'tan transfer itirafı! 'Çok istedik ama olmadı!'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 21:32

Güncelleme: 04.10.2023 - 21:32

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın programına konuk olan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte ALi Koç'un açıklamaları...

"Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı.

SZYMANSKI IÇIN GALATASARAY DEVREYE GIRMIŞ



Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu.

Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi.

"KRUNIC'İ ÇOK ALMAK İSTEDİK!"



Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi.

Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var.

"BU SENE FARKLI BIR TILSIM VAR"



Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor.

14'te 14 yaptık. Bunu yapmazsak bile iyi başladığımız sezonlar oldu. Beni mutlu eden şey mücadele gücü, takım ruhu. Birlik ve beraberlik. Kazanma arzusu. Bunları biz değil, otoriteler söylüyor. Hem hoca, hem de oyunculara teşekkür ederim. 7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Skora etki edecek pozisyonlar yaşadık. Bazı yabancılar hayretler içerisinde. Ancak hocamız ve takım saha dışı ile ilgilenmedi. Biz ilgileneceğiz.