Ali Koç'un Galatasaray'a galibiyeti yok
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün başında futbolda henüz Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 karşılaşmada Galatasaray mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu 8 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 6 maç ise berabere sonuçlandı. NEF Stadyumu'nda oynanan son 4 karşılaşmanın tamamı berabere biterken, bu maçların 3'ünde ise gol sesi dahi çıkmadı.
1668 gündür Galatasaray'a karşı kazanamayan Fenerbahçe'de 2018'de başkan seçilen Ali Koç galibiyet sevinci yaşayamadı. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira da Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamayan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.
Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunda bulunan 32 futbolcunun tamamının Galatasaray'a karşı galibiyet görmemiş olması da derbi öncesi dikkat çeken bir başka istatistik oldu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Şekere dev zam!
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Bakanlığa bağlı müdürlükte binlerce uyuşturucu hap
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!