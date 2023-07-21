Ali Palabıyık için flaş iddia: 'Hakemliği bıraktı!'

FIFA kokartlı Ali Palabıyık'ın, hakemliği bıraktığı, bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:04
Ali Palabıyık için flaş iddia: 'Hakemliği bıraktı!'
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Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde flaş bir kararın altına imza attı. 

Sporx'te yer alan habere göre, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu. 

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Ali Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi.

Ömer Faruk Ünal bu gelişmesi "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi." sözleriyle duyurdu.


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