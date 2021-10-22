Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Mourinho'nun takımı Roma fark yedi

UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt sahasında Roma'yı 6-1 mağlup etti.

DHA
22 Ekim 2021 Cuma, 08:35
Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Mourinho'nun takımı Roma fark yedi
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UEFA Konferans Ligi C Grubu 3'üncü maçında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada Bodo Glimt, tarihi bir farkla Roma'yı 6-1 mağlup etti.
Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 8 ve 52'nci dakikalarda Botheim, 20'nci dakikada Berg, 71 ve 80'inci dakikalarda Solbakken ile 78'inci dakikada Pellegrino kaydetti. Roma'nın karşılaşmadaki tek golü ise 28'inci dakikada Carles Perez'den geldi. 


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