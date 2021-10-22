Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Mourinho'nun takımı Roma fark yedi
UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt sahasında Roma'yı 6-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi C Grubu 3'üncü maçında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada Bodo Glimt, tarihi bir farkla Roma'yı 6-1 mağlup etti.
Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 8 ve 52'nci dakikalarda Botheim, 20'nci dakikada Berg, 71 ve 80'inci dakikalarda Solbakken ile 78'inci dakikada Pellegrino kaydetti. Roma'nın karşılaşmadaki tek golü ise 28'inci dakikada Carles Perez'den geldi.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak