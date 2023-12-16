Ali Palabıyık'tan flaş açıklama! 'Başkan tarafından sevilmediğimiz için'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 16.12.2023 - 12:50

Hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Habertürk canlı yayınında Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte Ali Palabıyık'ın açıklamaları...

'Hata yapan hakemler görevlerine devam etti ve ediyor. Ben gibi, spesifik bir tane hata yapmış isimler, belki de başkan tarafından sevilmediğimiz için uzun süre dinlendirilmeye maruz kaldık. Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi. Söylediklerini burada söylemeyeyim. Eğer istiyorsa bana bir kağıt verirse, derhal istifamı yazacağımı söyledim. 'Böyle bir şeye gerek yok, devam et' dedi. 'Maç vermiyorsunuz, nasıl devam edeceğim?' diye sordum. Maç verilmeyeceğini söyledi.

TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım.

Tüm Türkiye'de infial yarattı bu olay. Sağlıkta, sporda, eğitimde yaşadığımız bu şiddetin önlenmesi en büyük arzumuz. Son 2-3 gündür TFF ile hakemler toplantı halindeydi. Bu toplantıdan maçlara çıkma kararı alındı. TFF'nin her türlü güvenceyi verdiğini duydum.

Herkesin beklentisi 2-3 hafta maçların oynanmaması yönündeydi. Kimse böyle bir karar beklemiyordu. Siyasi liderlerin vermiş olduğu mesajlar bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Futbolun devam etmesi gerekiyor. Maddiyata dayalı en büyük sektörlerden biri ülkedeki. Bunun için de hakemlere ihtiyaç var. Umuyoruz ki suçlular, gerekli cezaları alırlar.

Büyükekşi'nin saldırıyı gerçekleştiren kişinin aslında çok iyi bir insan olduğu yönünde bir açıklaması oldu. TFF Başkanı, çoğu hakeme mobbing yaptı. Bana karşı takındıkları tavrı birçok hakeme karşı devam ettiriyorlar. Hakemlerin toplantıda Büyükekşi'ye 'Biz size güvenmiyoruz' dediğini duydum.

Herkes şapkayı kendi önüne koymalı. 'Biz ne gibi hatalar yaptık, nasıl buraya geldik' bunlar düşünülmeli. Bahsedilen spor programlarına neden müdahale edilmedi, illa böyle bir olay mı yaşanması gerekiyordu müdahale için?

TFF ve MHK, kulüplerin maç sonrası yaptığı açıklamalardan sonra hakemlere büyük bir baskı uyguluyor. Sizinle göz teması bile kurmuyorlar, hakem camiası içinde de bir gruplaşmaya sebebiyet veriyorlar. Herkesin hatalı olduğunu kabul ettiği bir pozisyondan sonra bile bazı arkadaşlarımız diğer hafta sonu maç alabiliyordu.

VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akılalmaz duruma geldi, anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var, karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor.