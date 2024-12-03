Aliağa Petkimspor, evinde King Szczecin'i farklı geçti!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 23:49

Güncelleme: 03.12.2024 - 23:49

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 yendi.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodu Aliağa Petkimspor, 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, 16. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Kalan bölümde konuk ekip Whitehead ve Woodard ile etkili olsa da Aliağa Petkimspor soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 10 sayıya (45-35) yükselten Aliağa Petkimspor, son 5 dakikasına 53-40 üstün girdiği periyodu 60-47 önde tamamladı.

Aliağa Petkimspor, son periyotta farkı 33 sayıya (86-53) kadar çıkardığı müsabakadan 90-63 galip ayrıldı.