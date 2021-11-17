Aliağa Petkimspor Malcolm Thomas ile anlaştı

ING Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor, Malcolm Thomas ile anlaştı.

AA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:59
Aliağa Petkimspor Malcolm Thomas ile anlaştı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu Malcolm Thomas'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramıza hoş geldin Malcolm Thomas. Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi ACB ekiplerinden Unicaja Malaga'da tamamlayan EuroLeague patentli Malcolm Thomas, hedefe mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

Malcolm Thomas, 2019 - 2020 sezonunda Fenerbahçe Beko'da forma giymiş, daha sonra Bayern Münih'e transfer olmuştu.



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