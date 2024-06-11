Aliağa Petkimspor yeni transferini duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı kadrosuna dahil etti.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:31
Aliağa Petkimspor yeni transferini duyurdu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Troy Selim Şav. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen ve hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayan pota altının güçlü ismi Troy Selim Şav birlikte hedefe yolculuğumuz için takımımızda" ifadelerine yer verildi.


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