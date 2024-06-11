Aliağa Petkimspor yeni transferini duyurdu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı kadrosuna dahil etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı kadrosuna dahil etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Troy Selim Şav. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen ve hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayan pota altının güçlü ismi Troy Selim Şav birlikte hedefe yolculuğumuz için takımımızda" ifadelerine yer verildi.
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