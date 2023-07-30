Allan Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti
Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.
????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ????????? ??@asaintmaximin #AsmToAlahli pic.twitter.com/fQUlSeLw49— ?????? ?????? ??????? (@ALAHLI_FC) July 30, 2023
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.
Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama!
- 20 yıl ceza alan 3.5 yılda çıkabilecek!
- İçişleri'nden 'Mahmut Tanal' açıklaması