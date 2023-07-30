Allan Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti

Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 19:41
Allan Saint-Maximin, Al Ahli'ye gitti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.

Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.


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