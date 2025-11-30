Allegri kızardı, Milan son anda kazandı

Serie A'nın 13. haftasında Milan, Lazio'yu konuk etti.
San Siro'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi takım, Rafael Leao'nun 51. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.
Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Milan puanını 28 yaptı. Lazio 18 puanda kaldı.
ALLEGRI GERİLDİ, KIRMIZI GÖRDÜ
Maçın duraklama anlarında Lazio penaltı bekledi. Ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Lazio oyuncuları penaltı bekledi. Oyuncuların itirazı sonrası VAR incelemesi yapıldı. Milan Teknik Direktörü Allegri incelemeden önce hakeme tepki gösterdi. Tepkiyi aşırı bulan hakem, Allegri'ye kırmızı kart gösterdi.
Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem devam kararı verince Milan'lı futbolcular kararı kutladı.