Alman kulüplerden ve Franz Beckenbauer'den Pele için taziye mesajı

30 Aralık 2022 Cuma, 10:21

Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Alman kulüpleri ve Almanya Futbol Federasyonu ile Alman efsane oyuncu Franz Beckenbauer, taziye mesajları yayımladı.

Bayern Münih'in internet sayfasından yayımlanan mesajda, 82 yaşında hayatını kaybeden Pele’nin Bayern Münih için de hiçbir zaman unutulmayacağı belirtilerek, “Bayern Münih tüm futbol dünyasıyla birlikte tarihin en büyüklerinden birinin yasını tutuyor" ifadesi kullanıldı.

Bavyera kulübünün Başkanı Herbert Hainer de Bayern Münih ailesinin, dünyanın her yerindeki taraftarlarla Pele'nin yasını tuttuğunu aktararak, “Kim futbolu, oyunun güzelliğini, büyüsünü düşünürse hemen Pele’yi aklına getirir. Pele gibi biri bu dünyada bir daha asla olmayacak" yorumunu yaptı.

Hainer, Pele'nin futbol ve spor tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olarak sonsuza kadar hatırlanacağını kaydetti.

Pele (solda) ile Franz Beckenbauer (sağda)

“EŞSİZ DOSTUMU KAYBETTİM”

Bayern Münih’in Onursal Başkanı ve Almanya’nın efsane futbolcularından Franz Beckenbauer, Pele ile dost olduklarına işaret ederek, “Futbol, bugün tarihinin en büyüklerinden birini kaybetti ve ben eşsiz bir dostumu..." dedi.

1977’de New York Cosmos'ta Pele ile mutlaka aynı takımda oynamak istediği için ABD’ye gittiğini belirten Beckenbauer, “Onun yanındaki o dönem kariyerimdeki en büyük hadiselerden biridir. ABD’de birlikte hemen şampiyon olduk ve bunun üzerine Pele beni sadece kardeşi olarak nitelendirdi. Bu benim için tahayyül edilemez bir onurdu. Futbol sonsuza kadar senin olacak. Sen hep kalacaksın. Oyunun için teşekkürler Kral” ifadelerini kullandı.

Lionel Messi (solda), Pele (ortada) ve Neymar (sağda)

ALMAN KULÜPLERİNDEN TAZİYE MESAJI

DFB ve diğer bazı kulüpler de Twitter üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Borussia Dortmund yayımladığı mesajda sarı-siyahlı kulübün tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak hiçbir zaman unutulmayacak Pele’nin yasını tuttuğu belirtildi.

Mesajda, “Düşüncelerimizde onun ailesinin ve yakınlarının yanındayız” denildi.

Schalke 04 Kulübü de "Dünyanın en büyük futbolcularından biri hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Pele" ifadelerini kullanırken Hoffenheim Kulübü ise, “Futbolun efsanesi hayatını kaybetti, Huzur içinde yat Pele." mesajını paylaştı.

Almanya Futbol Federasyonu da “Şimdiden seni özledik” paylaşımı yaptı.