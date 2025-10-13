Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı!

Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg'u konuk etti.

Maça 7 kişi çıkan Moorburg takımına karşı Mesopotamien 2 maçı 66-0 kazandı.

TAM 66 GOL ATILDI

NTV Spor'un aktardığına göre, ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı. Ömer Yıldırım'ın yanı sıra Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.