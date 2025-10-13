Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı!

Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı!

13.10.2025 22:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı!

Mesopotamien 2, Almanya'nın Hamburg bölgesindeki amatör ligde karşılaştığı Moorburg'u 66-0 mağlup etti.

Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg'u konuk etti.

Maça 7 kişi çıkan Moorburg takımına karşı Mesopotamien 2 maçı 66-0 kazandı.

TAM 66 GOL ATILDI

NTV Spor'un aktardığına göre, ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı. Ömer Yıldırım'ın yanı sıra Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.

İlgili Konular: #Almanya #futbol #amatör

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan Berke Özer açıklaması: 'Kimseye haber vermeden kampı terk edemezsiniz'
Vincenzo Montella'dan Berke Özer açıklaması: 'Kimseye haber vermeden kampı terk edemezsiniz' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim!
Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu! A Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılan Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu. Milli kalecinin, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası alabileceği iddia edildi.