Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!

Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!

13.10.2025 10:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!

A Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılan Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu. Milli kalecinin, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası alabileceği iddia edildi.

Lille forması giyen Berke Özer'in Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını bildirmiş ve "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

BERKE ÖZER'İ BEKLEYEN OLASI CEZA

TFF'nin açıklamasına kısa bir süre sonra cevap veren Berke Özer ise federasyonu yalanlamış ve teknik ve idari ekibin izni doğrultusunda kamptan ayrıldığını duyurmuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

İlgili Konular: #ceza #berke özer #A Milli Takım

İlgili Haberler

Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim!
Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Avrupa'da gündem Berke Özer: 'Eşi benzeri görülmemiş'
Avrupa'da gündem Berke Özer: 'Eşi benzeri görülmemiş' UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maça Fransız ekibinin kalecisi Berke Özer damga vurdu. Özer, tam 3 kez tekrarlanan penaltının 3'ünde de kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki kalecinin bu performansı büyük yankı buldu.
Milli takım kampından izinsiz ayrıldığı açıklanmıştı: Berke Özer'den TFF'ye yanıt!
Milli takım kampından izinsiz ayrıldığı açıklanmıştı: Berke Özer'den TFF'ye yanıt! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lille forması giyen Berke Özer'in A Milli Futbol Takımı kampından izinsiz olarak ayrıldığını açıklamıştı. Berke Özer bir açıklama yayımlayarak TFF'nin iddiasına yanıt verdi.