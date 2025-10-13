Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!

Lille forması giyen Berke Özer'in Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını bildirmiş ve "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

BERKE ÖZER'İ BEKLEYEN OLASI CEZA

TFF'nin açıklamasına kısa bir süre sonra cevap veren Berke Özer ise federasyonu yalanlamış ve teknik ve idari ekibin izni doğrultusunda kamptan ayrıldığını duyurmuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.