Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick ile yolları ayıran Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Fransa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:38
Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Liglere verilen arada milli maçlar devam ediyor.

Hansi Flick ile yolları ayıran Almanya, hazırlık maçında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşılaşacak.

ALMANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ALMANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Almanya, son oynadığı hazırlık maçında Japonya'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Fransa ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etmişti.


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