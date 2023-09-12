Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hansi Flick ile yolları ayıran Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Fransa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Liglere verilen arada milli maçlar devam ediyor.
Hansi Flick ile yolları ayıran Almanya, hazırlık maçında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşılaşacak.
ALMANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ALMANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Almanya, son oynadığı hazırlık maçında Japonya'ya 4-1 mağlup olmuştu.
Fransa ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etmişti.
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