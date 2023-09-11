Ümit Milli Takımın rakibi İtalya
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın İtalya'yı konuk edecek.
Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Pierre Gaillouste yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.
İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.
KARŞILAŞMA ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmanın ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.
Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında stadyumda bulunan gişelerden kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.
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