Almanya Nuri Şahin'i konuşuyor! Borussia Dortmund^dan müthiş geri dönüş!
Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta Bochum'u sahasında 4-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Bochum ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Bochum, 16. dakikada Matus Bero ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu golden 5 dakika sonra De Wit'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son anlarında baskıyı artıran Nuri Şahin'in takımı 44. dakikada Sehrou Guirassy ile farkı 1'e indirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı Bochum devreye 2-1 üstün girdi.
Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan Dortmund, 62. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Bochum'un konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle 75. dakikada Guirassy ile 3-2 öne geçti. Dortmund oyuna sonradan giren Felix Nmecha ile bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazandı.
Nuri Şahin'in takımı 5-1'lik Stuttgart mağlubiyeti sonrası moral buldu. Dortmund, bu sonuçla puanını 10' çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Union Berlin ile karşılaşacak. Bochum ise Wolfsburg'u ağırlayacak.
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