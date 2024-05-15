Almanya set vermeden kazandı
Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmasında Almanya, Fransa'yı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında oynanan maçta Almanya, Fransa'yı 3-0 yendi.
Organizasyonun Antalya etabında kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Ziling Wang (Çin), Erdal Akıncı
Fransa: Stojiljkovic, Bah, Elouga, Gicquel, Schalk, Sylves (Giardino, Ndiaye, Andela, Rotar, Bernard)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Cekulaev, Kastner (Pogany, Stautz)
Setler: 22-25, 14-25, 22-25
Süre: 67 dakika (21, 21, 25)
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