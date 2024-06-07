Almanya, Yunanistan'ı 89'da yıktı
EURO 2024'e sayılı günler kala oynanan hazırlık maçında Almanya, Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
EURO 2024 öncesi oynanan hazırlık maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya, evinde Nikolaos Papadopoulos'un ekibi Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Borussia Park Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü Yunanistan adına 33. dakikada Giorgios Masouras kaydetti.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri ise 55. dakikada Kai Havertz ve 89. dakikada Pascal Gross attı.
Yunanistan'da bonservisi Trabzonspor'da bulunan Dimitrios Kourbelis 78. dakikada oyuna dahil olurken, geçtiğimiz kış transfer döneminde Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas 68 dakika sahada kaldı.
EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını oynayan ev sahibi Almanya, bir sonraki maçında turnuvanın açılış karşılaşmasını İskoçya'ya karşı oynayacak. Yunanistan ise 11 Haziran Salı günü dostluk maçında Malta ile karşılaşacak.
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