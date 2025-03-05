Almanya'da gündem Arda Güler! Bundesliga ekipleri peşinde...
Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla maç oynaması için kiralamak istiyor. Milli futbolcu ile Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig ilgileniyor.
Real Madrid forması giyen Arda Güler için bir kez daha ayrılık iddiası gündeme geldi.
Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, 20 yaşındaki futbolcuyu daha fazla maç oynaması için kiralık göndermeyi planlıyor. Real Madrid'in Arda Güler'i Bundesliga'dan bir takıma kiralamayı planladığı ve genç yıldız için Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig'in adının öne çıktığı kaydedildi.
Real Madrid'in Arda Güler ile birlikte Endrick için de aynı görüşte olduğu ve Leipzig'in Brezilyalı yıldızla da ilgilendiği öne sürüldü. Öte yandan şu ana kadar kulüpler veya oyuncular arasında transfer için herhangi bir temasın olduğu yazıldı. Arda Güler için daha önce PSG'nin adı gündeme gelmiş ve Fransız ekibinin milli futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapabileceği öne sürülmüştü.
BU SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
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