Almanya'da tarihi final! Son dakika golü şampiyonluk getirdi...
Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyon 89. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle Bayern Münih oldu. Son haftaya lider giren Dortmund, kendi evinde Mainz ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti.
Almanya 1. Bundesliga'nın son haftasında inanılmaz olaylar yaşandı ve Bayern Münih, 89. dakikada attığı golle şampiyon oldu.
Maçlar öncesinde Borussia Dortmund 70 puanla lider, Bayern Münih ise 68 puanla ikinci sıradaydı.
SIGNAL IDUNA PARK'TA ŞOK DAKİKALARI
Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman ile Köln deplasmanında öne geçti, puan durumunda 71-71 eşitlik ve gol averajıyla ilk sıraya yerleşti.
Mainz, 15. dakikada Andre Hanche-Olsen ile öne geçti. Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller, 19. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. 24'te Karim Oniwisimo skoru 2-0'a getirdi ve Signal Iduna Park'a şoku yaşattı.
Devreye giderken Bayern Münih 71 puanla lider, Dortmund ise 70 puanla ikinci sıradaydı.
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KÖLN ATTI, DORTMUND ÖNE GEÇTİ
Dortmund, ikinci yarıya çok baskılı başladı ve 69. dakikada Raphael Guerreiro ile farkı 1'e indirdi. Dortmund arka arkaya pozisyonlardan faydalanamazken, Köln'den gol haberi geldi.
Köln, 80. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Ljubicic ile değerlendirdi ve Bayern Münih, elindeki liderliği Dortmund'a verdi.
JAMAL MUSIALA, 89'DA ŞAMPİYON YAPTI
Bayern Münih, 89. dakikada Jamal Musiala'nın ceza sahası dışından attığı golle yeniden öne geçti. Dortmund, 90+6'da Süle ile skoru eşitlese de şampiyonluğa yetmedi.
Bayern Münih, Jamal Musiala'nın bu golüyle Köln deplasmanında 2-1 kazandı. Borussia Dortmund ise evinde Mainz ile evinde 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Bayern Münih son haftaya geride girip 71 puanla şampiyon oldu. Borussia Dortmund, 71 puanla ikinci sırada kaldı.
ÜST ÜSTE 11. ŞAMPİYONLUK
Bayern Münih, bu sonuçla birlikte üst üste 11. şampiyonluğunu elde etti.
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