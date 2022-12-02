Almanya'nın çöküşü! Eve dönüyorlar...
Almanya Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Galibiyete rağmen Almanya, İspanya'nın averajla gerisinde kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.
2022 Katar Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Almanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, mücadeleyi Almanya 4-2'lik skorla kazandı.
Almanya, Serge Gnabry'nin 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Kosta Rika, 59. dakikada Yeltsin Tejeda ile skoru eşitledi. Kosta Rika, 70. dakikada Juan Pablo Vargas ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Japonya'nın, İspanya karşısında önde olduğu dakikalarda gelen bu gol Kosta Rika'yı gruptan çıkartıyordu ancak Orta Amerika temsilcisi, skoru uzun süre tutamadı. Almanya'da sahneye 73. dakikada Kai Havertz çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Kai Havertz, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Almanya'da Niclas Füllkrug, 89. dakikada maçın skorunu belirledi ve Almanya sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun Almanya, grupta 4 puana yükseldi. Japonya'nın, İspanya karşısındaki galibiyetiyle Almanya ile İspanya ile aynı puana geldi. Ancak Hansi Flick'in ekibi İspanya'nın averajla gerisinde kaldığı için 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. Kosta Rika ise 3 puanda son sırada kaldı.
Karşılaşmada düdük çalan Fransız Stephanie Frappart, bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
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