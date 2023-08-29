Alpaslan Öztürk, Pendikspor'a transfer oldu!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.
Alpaslan Öztürk Pendiksporumuz'da! ??— Pendikspor (@PendiksporK) August 29, 2023
Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı.
?? Ailemize Hoş Geldin
Alpaslan Öztürk! pic.twitter.com/3HGqQh8MKj
Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:
"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"
Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.
Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
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