Alpaslan Öztürk, Pendikspor'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:35
Alpaslan Öztürk, Pendikspor'a transfer oldu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"

Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.


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