3.03.2026 10:54:00
Güncellenme:
AA
Alperen Şengün 32 sayıyla Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti. Antetokounmpo'nun sakatlıktan döndüğü maçta Bucks, Celtics'e 108-81 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti.

Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.

Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.

CELTICS, BUCK DEPLASMANINDA KAZANDI

Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 108-81 mağlup ederek son sekiz maçta yedinci galibiyetini aldı.

Celtics'te Payton Pritchard 25 sayı, 9 asist, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı, 16 ribaunt, Derrick White 18 sayı, 9 asistlik performans sergiledi.

Bucks'ta sakatlıktan dönen ve 25 dakika süre alan Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis 12 sayı üretti.

