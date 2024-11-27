Alperen Şengün triple-double yaptı: Houston Rockets'ı çeyrek finale taşıdı!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:40

Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan NBA Kupası maçında triple-double yaparak takımını uzatmada 117-111 galibiyete taşıdı.

HOUSTON ROCKETS ÇEYREK FİNALDE

Karşılaşmada 22 sayı, 10 ribaund ve 11 asist kaydeden Alperen'in yanı sıra Fred VanVleet 27 sayı ve 11 asist eklerken, Dillon Brooks ise 22 sayı buldu. Houston bu galibiyetle grup aşamasını 3-0 tamamlayarak, Batı Grubu A'dan çeyrek finallere yükselme hakkını kazandı.

Anthony Edwards, üst üste üçüncü yenilgisini alan Minnesota için 29 sayı ve 10 ribaund kaydetti. Julius Randle 21 sayı bulurken, Naz Reid ise benchten 19 sayılık bir katkı verdi.

NBA Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Bulls 127-108 Wizards

Bucks 106-103 Heat

Spurs 128-115 Jazz

Lakers 100-127 Suns