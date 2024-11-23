NBA yıldızından flaş karar: Sosyal medyaya veda!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:52

Güncelleme: 23.11.2024 - 14:59

Los Angeles Lakers'ın tecrübeli yıldızı LeBron James, "basketbol ve sportif başarıların olumsuz bir şekilde ele alınmasının" eleştirildiği bir yayında, "sosyal medya hesaplarını bir süreliğine kapatma kararı aldığını" açıkladı.

Instagram ve X platformlarında toplamda 212 milyon takipçisi bulunan LeBron James, NBA yıldızı Kevin Durant’in uzun süreli menajeri Rich Kleiman’ın bir paylaşımını tekrar paylaştı. James, Kleiman’ın gönderisine “Amin” yazarak katıldığını ifade etti ve ardından, “Bu sözlerle hepinizi selamlıyorum. Şimdilik sosyal medyadan çekiliyorum. Kendinize iyi bakın!” şeklinde bir mesaj ekledi.

Rich Kleiman, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Dünyada bu kadar nefret ve olumsuzluk varken, ulusal spor medyasının hala sporu olumsuz yönleriyle ele almayı tercih etmesini anlamak güç.”

NBA tarihinde 40 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olan 39 yaşındaki LeBron James, spora daha fazla odaklanmak için sosyal medya platformlarından uzaklaştığını belirtti.

LEBRON JAMES KİMDİR?

Amerikalı bir basketbol oyuncusu ve spor dünyasının en büyük yıldızlarından biri olarak tanınan LeBron James, pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri olarak kabul edilir.

LeBron, 30 Aralık 1984'te Akron, Ohio'da doğdu. Zorlu bir çocukluk geçirmesine rağmen basketbol yeteneği sayesinde erken yaşta dikkatleri üzerine çekti. Lise yıllarında St. Vincent-St. Mary High School'da oynadığı basketbolla ulusal çapta tanındı ve maçları henüz lise öğrencisiyken televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

LeBron James’in profesyonel basketbol kariyeri 2003 NBA Draft’ında Cleveland Cavaliers tarafından birinci sıradan seçilmesiyle başladı. Cleveland'daki kariyerinde kısa sürede bir süperstar haline geldi ve 2007 yılında Cavaliers'ı NBA Finalleri'ne taşıdı. Daha sonra 2016 yılında Cavaliers ile şehrin tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı. 2010 yılında Miami Heat'e transfer olan LeBron, burada 2012 ve 2013 yıllarında arka arkaya iki NBA şampiyonluğu kazandı. 2018'de Los Angeles Lakers’a katıldı ve 2020 yılında Lakers ile şampiyonluk sevinci yaşayarak toplamda dört NBA yüzüğüne sahip oldu.

19 KEZ ALL-STAR'A SEÇİLDİ

LeBron’un kariyeri boyunca elde ettiği başarılar arasında dört kez NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü, 19 kez All-Star seçilmesi ve ABD Milli Takımı ile kazandığı iki Olimpiyat altın madalyası yer alıyor. 2023 itibarıyla NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olmayı başararak adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

LeBron James, saha dışındaki aktiviteleriyle de büyük bir etki yarattı. Hayırsever çalışmalarıyla tanınan LeBron, LeBron James Family Foundation aracılığıyla eğitim ve toplumsal eşitlik konularında projeler yürütüyor. 2018 yılında doğup büyüdüğü Akron'da I PROMISE School adlı ücretsiz bir okul açtı. Ayrıca, sosyal adalet ve eşitlik konularındaki açık sözlülüğüyle dikkat çekiyor. Eğlence sektöründe de adından söz ettiren LeBron, 2021 yılında "Space Jam: A New Legacy" filminde başrol oynadı.

Kişisel hayatında LeBron, liseden sevgilisi Savannah Brinson ile evlidir ve üç çocuk sahibidir. Çocuklarından biri olan Bronny James, basketbol kariyerine başlamış ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak görülmektedir.

LeBron James, yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda bir lider ve küresel bir ikon olarak kabul edilir. Sahadaki başarısı kadar saha dışındaki etkisiyle de adını tarihe yazdırmış olan LeBron, spor dünyası ve toplum üzerindeki kalıcı etkisini sürdürmeye devam etmektedir.