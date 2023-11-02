Alperen Şengün'lü Houston Rockets galibiyetle tanıştı!
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, kendi evinde ağırladığı Charlotte Hornets'i 128-119 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetine ulaştı.
NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti.
Jalen Green 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Rockets'ın en skorer ismi oldu. Fred VanVleet 22 sayı, 3 ribaund ve 11 asist kaydederken, Dillon Brooks 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla, temsilcimiz Alperen Şengün ise 19 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.
Hornets'ta PJ Washington 23 sayıyla takıma liderlik etti. Terry Rozier 21 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynarken, LaMelo Ball 19 sayı, 5 asist ve 1 top çalma kaydetti.
LAKERS, CLIPPERS'I UZATMADA DEVİRDİ
Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı uzatmada 130-125 yenmeyi başardı.
Clippers'a karşı 11 maçlık mağlubiyet serisinden sonra ilk kez galip gelen Lakers'ta LeBron James, 35 sayı, 13 ribaund, 7 asist ve 2 blokla takımın en skorer oyuncusu olurken, Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 4 blok kaydetti. D'Angelo Russell 27 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle, Austin Reaves ise 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 38 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçın en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıyan serbest atışlarda isabet bulmuş olan Paul George uzatmada altı faulle oyun dışı kalana dek, 35 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Russell Westbrook ise 24 sayı, 11 ribaund, 8 asist ve 4 top çalmayla oynadı.
NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan skorlar şu şekilde:
Golden State Warriors 102-101 Sacramento Kings
Utah Jazz 133-109 Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks 114-105 Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves 110-89 Denver Nuggets
New Orleans Pelicans 110-106 Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers 95-89 New York Knicks
Brooklyn Nets 109-105 Miami Heat
Boston Celtics 155-104 Indiana Pacers
Atlanta Hawks 130-121 Washington Wizards
Toronto Raptors 130-111 Wilwaukee Bucks
Portland Trail Blazers 110-101 Detroit Pistons
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