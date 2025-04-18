Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:34

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, siyah-beyazlı yönetime önerildi.

Siyah-beyazlı yönetim oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.