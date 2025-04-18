Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!
Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Beşiktaş'a önerildi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, siyah-beyazlı yönetime önerildi.
Siyah-beyazlı yönetim oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.
Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.
Etiketler: #altay bayındır #beşiktaş #transfer #manchester united
Spor Haberleri
- Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi!
- Galatasaray'ın konuğu Bodrum FK!
- Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
- Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!
- Djurgarden, Konfrerans Ligi'nde yarı finalde!
- Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e tedbirli soruşturma!
- Bodo Glimt, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı!
- Beşiktaş'ta büyük şok! Veriler silindi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı