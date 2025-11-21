Altay Bayındır için sürpriz iddia: Süper Lig'e geri dönebilir!

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 5 milyon Euro'ya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı.
Manchester United'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR ATAĞI
Öte yandan Altay Bayındır için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sözcü Gazetesi'ne göre Beşiktaş, devre arasında milli kaleci için resmi adım atacak.
Siyah-beyazlı yönetim, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacak.
Andre Onana'nın sakat olduğu dönemde bu sezon İngiltere Premier Lig'de 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.