Altay Bayındır için sürpriz iddia: Süper Lig'e geri dönebilir!

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 5 milyon Euro'ya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı.

Manchester United'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR ATAĞ I

Öte yandan Altay Bayındır için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sözcü Gazetesi'ne göre Beşiktaş, devre arasında milli kaleci için resmi adım atacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacak.

Andre Onana'nın sakat olduğu dönemde bu sezon İngiltere Premier Lig'de 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.