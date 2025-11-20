Cumhuriyet Gazetesi Logo
MR raporu temiz çıkmıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva krizi için yeni hamle!

MR raporu temiz çıkmıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva krizi için yeni hamle!

20.11.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
MR raporu temiz çıkmıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva krizi için yeni hamle!

Beşiktaş'ta sakatlık bahanesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR sonuçlarında olumsuz bir bulguya rastlanmazken, siyah beyazlıların konuyu FIFA'ya taşıyacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakat olduğunu ileri sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR sonuçlarında olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Siyah beyazlı kulüp bu gelişme üzerine Rafa krizinde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulüpten dün yapılan duyuruda "Rafa Silva’nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" ifadelerini yer verilmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

 

 

 

 

Haberde, siyah beyazlı kulübün hukukçuları ile sağlık kurulunun koordineli olarak çalıştığı ve dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #FIFA #rafa silva

İlgili Haberler

Anjiyo yapılmıştı: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi!
Anjiyo yapılmıştı: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
MR sonuçları belli oldu: Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
MR sonuçları belli oldu: Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Süper Lig ekibi Beşiktaş, antrenmanlara katılmayan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın MR tetkiklerini açıkladı.
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi sürüyor
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi sürüyor Bel ağrısı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın MR’ında herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Kulüp, Portekizli futbolcuya mekanik lomber ağrı tanısıyla ayrı bir tedavi programı uygulayacağını açıkladı.