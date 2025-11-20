MR raporu temiz çıkmıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva krizi için yeni hamle!

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakat olduğunu ileri sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR sonuçlarında olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Siyah beyazlı kulüp bu gelişme üzerine Rafa krizinde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulüpten dün yapılan duyuruda "Rafa Silva’nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" ifadelerini yer verilmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

Haberde, siyah beyazlı kulübün hukukçuları ile sağlık kurulunun koordineli olarak çalıştığı ve dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.