Aras Kargo, Beşiktaş'a şans tanımadı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı konuk etti.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo, 3-0 kazandı.
3. GALİBİYETİ
Bu sonuçla birlikte Aras Kargo, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı
Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)
Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)
Setler: 25-19, 25-15, 25-20
Süre: 89 dakika (32, 26, 31)