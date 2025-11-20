Aras Kargo, Beşiktaş'a şans tanımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 17:36:00
AA
Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo, 3-0 kazandı.

3. GALİBİYETİ

Bu sonuçla birlikte Aras Kargo, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı

Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20

Süre: 89 dakika (32, 26, 31)

