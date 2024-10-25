Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Canım Fenerbahçem'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:50

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçında Kadıköy'e rakip olarak çıkan ve alkışlarla karşılanan milli kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

"CANIM FENERBAHÇEM"

Maç öncesi ısınmadaki fotoğrafları paylaşan milli kaleci; "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.