Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Canım Fenerbahçem'
Manchester United ile Fenerbahçe deplasmanına gelen ve maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarların alkışlarıyla karşılanan kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçında Kadıköy'e rakip olarak çıkan ve alkışlarla karşılanan milli kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım yaptı.
"CANIM FENERBAHÇEM"
Maç öncesi ısınmadaki fotoğrafları paylaşan milli kaleci; "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.
Yeniden Kadıköy’de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem ????— Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) October 25, 2024
It is an indescribable happiness to meet you in Kadıköy again! Thank you from the bottom of my heart for… pic.twitter.com/QF6zYF9F85
Etiketler: #altay bayındır #fenerbahçe #manchester united
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
- Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı!
- Milan'ın kaptanı için Galatasaray iddiası!
- El Clasico öncesi Arda Güler tahmini
- Okan Buruk acil ameliyata alındı!
- Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!
- İşte Türk takımlarının kazancı!
- Yıllar süren küslük bitti: Tekrar bir araya geldiler!
- Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!
- Yunus Akgün'e İspanya'dan sürpriz talip
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu