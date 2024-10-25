Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Canım Fenerbahçem'

Manchester United ile Fenerbahçe deplasmanına gelen ve maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarların alkışlarıyla karşılanan kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Canım Fenerbahçem'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:50

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçında Kadıköy'e rakip olarak çıkan ve alkışlarla karşılanan milli kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

"CANIM FENERBAHÇEM"

Maç öncesi ısınmadaki fotoğrafları paylaşan milli kaleci; "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem" ifadelerini kullandı. 

 


Etiketler: #altay bayındır #fenerbahçe #manchester united

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