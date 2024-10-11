İngiliz basınından flaş iddia: Manchester United'da Altay Bayındır krizi!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Erik ten Hag'ın geleceği tartışılırken, milli file bekçisi Altay Bayındır hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Manchester United, Altay Bayındır'ı geride bıraktığımız sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Andre Onana'nın gerisinde kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır için İngiliz basınından çarpıcı iddia gündeme geldi.
İKİ HAFTA BOYUNCA GÖRÜŞMEDİ
Football Insider'da yer alan habere göre; Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından iki hafta boyunca milli kaleciyle görüşmedi. Söz konusu süreçte Altay Bayındır'ın sadece kaleci antrenörleriyle vakit geçirdiği ve Hollandalı teknik adamla hiçbir görüşme yapmadığı aktarıldı.
TAVRI DİĞER FUTBOLCULARI ENDİŞELENDİRDİ
Erik ten Hag'ın milli kaleciye karşı sergilediği bu tavrın kadrodaki diğer birçok futbolcuyu endişelendirdiği ve yaşananların soyunma odasında huzursuzluk ortamı yarattığı vurgulandı. Kulüpteki bazı yıldız isimlerin Erik ten Hag'a karşı inançlarını yitirdikleri iddiaları sonrası Hollandalının futbolculara yönelik tavrının da soru işareti oluşturduğu haber detayında yer aldı.
SADECE BİR MAÇA ÇIKTI
1 yılı aşkın süredir Manchester United forması giyen Altay Bayındır, İngiltere Lig Kupası ve FA Cup'ta 1'er maça çıkabildi.
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