Altay Bayındır isyan etti: 'Benim için yeterli değil'
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Altay Bayındır, kulübün resmi sitesine konuştu. Daha fazla oynamak istediğini belirten Bayındır, "Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil" ifadelerini kullandı.
Manchester United forması giyen Altay Bayındır, kulübün resmi internet sitesine konuştu.
Milli file bekçisi, çok çalıştığını ve kaleye geçmesi durumunda elinden geleni yapacağını söyledi.
Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde:
"Her zaman hazır olmam gerekiyor. Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın size ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve oynamak istiyorum."
"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"
"Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli."
"Futbolda antrenmanda ve maçta farklı şeyler yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. İkisi birbirinden farklı şeyler. Antrenman sahasında çok çalışabilir ve her şeyi yapabilirsiniz ama maçta kendinizi göstermeniz gerekir."
"KENDİNİZİ MAÇTA GÖSTERMELİSİNİZ"
"Kendinizi maçta göstermek daha önemli çünkü maçta kendinizi gösterseniz herkes bunu görebilir. Elbette antrenmanda çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ama bu ikisi farklı şeyler. Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekiyor."
"Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmalı ve çok çalışmalısınız. Hayatta her şey değişebilir."
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Eğer şansa bulursam hazır olacağım. Kaleye geçersem kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım"
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