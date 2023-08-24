Altay Bayındır'dan veda!
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ın, Manchester United'a transferinin 48 saat süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan milli kaleci, Twente karşılaşması öncesi orta sahaya geldi ve tüm tribünleri selamladı. Stadyumda bu anlarda "Yolun açık olsun Altay" anonsu yapıldı.
Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferi için kararını 48 saat içinde verecek. İngiliz ekibi, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği milli kalecinin raporlarını değerlendiriyor.
Manchester United, raporlar temiz çıkar ve transfer için olumlu karar verirse Altay'ın 48 saat içinde İngiliz ekibine transferi sonuçlanabilir.
Manchester United, 25 yaşındaki için imza kararı vermesi durumunda sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak.
Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesi sahanın ortasına geldi ve tüm tribünleri selamladı. Ülker Stadyumu'nda da bu anlarda "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.
Öte yandan Altay Bayındır'ın veda ettiği anların ardından Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Dominik Livakovic de sahanın ortasına geldi ve tribünleri selamladı.
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