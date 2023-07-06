Altay, Ceyhun Gülselam ile devam dedi!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.
Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.
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