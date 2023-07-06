Altay, Ceyhun Gülselam ile devam dedi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 02:54
Altay, Ceyhun Gülselam ile devam dedi!
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Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.

Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.


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