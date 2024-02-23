Altay evinde Giresunspor'u tek golle geçmeyi bildi!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:07

Güncelleme: 23.02.2024 - 22:07

Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Altay, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı Altay 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü Murat Uluç'tan geldi.

Altay'ın 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, bu sezon tüm kulvarlarda 4. golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Altay, puanını 15'e çıkardı. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, Ümraniyespor ile oynayacak. Giresunspor ise Adanaspor'u konuk edecek.