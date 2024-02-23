Altay evinde Giresunspor'u tek golle geçmeyi bildi!
Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Altay, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Altay, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı Altay 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü Murat Uluç'tan geldi.
Altay'ın 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, bu sezon tüm kulvarlarda 4. golünü kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Altay, puanını 15'e çıkardı. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Ümraniyespor ile oynayacak. Giresunspor ise Adanaspor'u konuk edecek.
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