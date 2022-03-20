Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Serkan Özbalta'nın istifa kararını değerlendirdi

20 Mart 2022 Pazar, 17:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa kararıyla ilgili olarak, "Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir’e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özbalta'nın istifa kararının "anlık duygusal bir karar" olduğunu belirtti.

Yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve personelin zor şartlar altında mücadele ettiğini bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek ve Altay’ımızı sezon sonunda hedefimize ulaştırmak istiyoruz. Bu süreçte doğal olarak yıpranmalar olacak. Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir’e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz."

"SİVASSPOR'UN ATTIĞI İLK GOL OFSAYT"

Ekmekçioğlu, Demir Grup Sivaspor maçında Ayobami Kayode’nin attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VAR, herkesin gözüyle gördüğü bir şeye, elindeki yüksek teknolojiye rağmen nasıl hatalı bakabiliyor aklım almıyor. Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR’ı yalanlıyor. Goutas topu kafayla arkaya indirdiği anda Kayote, İbrahim Öztürk’ün önünde ve net ofsayt pozisyonunda. Hakem bunu net görüp, kararını veriyor ama VAR'dan Emre Malok devreye girip çizilen çizgiye rağmen golü verdiriyor."

Bu sezon 13 ayrı pozisyonda haklı olmalarına rağmen hakem, VAR kararıyla aleyhlerine karar verdiklerini kaydeden Ekmekçioğlu, "Bu maçta da VAR kararı yine aleyhimize çalıştı. Emre Malok’tan başka VAR'a gönderecek hakem mi yok? Biz, Büyük Altay geçmişine ve saygınlığına yakışır, saygı çerçevesinde açıklamalarla uyarılar yapmaya çalışırken artık bunun da bir yarar getirmediğini üzülerek görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.