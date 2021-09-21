Altay, Rizespor'a şans tanımadı
Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
44. dakikada Björkander Altay'ı öne geçirdi.
73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
84. dakika Emirhan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar’ın şutu yandan dışarı çıktı.
89. dakikada Deniz Hümmet’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.
90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Ergin Gözütok xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x (Umar dk. 81 ?), Holmen xxx (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin xx (Boyd dk. 59 x), Dabo x, Phiri x, Emir Han x, Fabricio x (Selim Ay dk. 14 x), Bolasie xx, Deniz x
Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Altay: Lis Mateusz xxx, Naderi xx, Erhan xx (Serge dk. 46 xx), Murat xx, Björkander xx, Cebrail xx, Kappel xx (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki xx (Ceyhun dk. 74 x), Thaciano xx (Marco dk.46), Thiam xx, Bamba xxx
Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)
Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay)
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