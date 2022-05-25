Altay'da kaleci Lis pişmanlığı: Premier Lig'den talip var
Transfer taksidi ödenmediği için Altay'daki sözleşmesini tek taraflı fesheden Mateusz Lis'e Premier Lig'den talip var.
Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da yuvadan uçan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın talip olduğu iddia edildi.
Siyah-beyazlılar, 100 bin Euro'luk transfer taksidi ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan Polonyalı file bekçisinden ciddi bir gelir elde etme fırsatını kaçırdı.
Southampton'ın kaleci Lis'e 5 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı, İngiliz kulübü ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.
Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle düşen İzmir temsilcisinde geçen hafta göreve gelen yönetimin mevcut kadroyu korumak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.
Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlıların sözleşmesi sona eren oyuncularını ikna etmek için acilen 20 milyon TL'lik kaynağa ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Altay'da 9 yabancı oyuncu takımdan ayrılırken, sözleşmesi sona erenlerle birlikte toplam 21 futbolcu serbest kalma hakkı kazandı.
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