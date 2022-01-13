Altay'da Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı

13 Ocak 2022 Perşembe, 18:35

Spor Toto Süper Lig ekibinden Altay'da hareketli saatler yaşanıyor.

Golcü oyuncu Marco Paixao'un Altay ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli ile de yolların ayrıldı.

Ajansspor'un haberine göre, Altay, Mustafa Denizli'nin görevine son verdi.

Haberde, Altay'ın, Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfur Havutçu'yu getirmek istediği iddia edildi.

Mustafa Denizli, Altay'ı TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkaran hoca olurken bu sezon takımın başında yer aldığı 23 maçta 7 galibiyet, 13 yenilgi aldı.