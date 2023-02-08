Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:43
Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.

Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılarda yönetim, teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar kulübümüze kattıkları ve emekleri için sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."


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