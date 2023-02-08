Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.
Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılarda yönetim, teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar kulübümüze kattıkları ve emekleri için sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."
Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) February 8, 2023
Geldiği günden bugüne kadar Kulübümüze kattıkları ve emekleri için Sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. pic.twitter.com/R8EvFIEda0
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı