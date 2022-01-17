Altay'da taraftarların tepkisi devam ediyor

17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:35

Siyah-beyazlı kulübü 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim ilk kez istifaya davet edildi. İlk düdükten son düdüğe kadar, "Yönetim istifa" sloganları atan siyah-beyazlılar, "Yeter, Altay'ı Özgür bırak" şeklinde tempo tuttu.

Futbolcuları alkışlarla protesto eden, oyundan çıkan Ceyhun Gülselam'ı ıslıklayan taraftarlar, sadece görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Mustafa Denizli'nin yardımcısıyken teknik direktörlük koltuğuna oturan Mert Nobre ise tribünlerden destek görmedi.

Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, dün kutladığı 108 yaşına düşme hattında buruk girip sevenlerini üzdü.

Önceki yıllarda pek çok kez transfer yasaklarını kaldırarak Altay'a 3 kupa kazandıran başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bu sezon devre arasında gelen yasağı henüz kaldıramaması camiada endişe uyandırdı.

Geçmiş dönem borçlarını ödeyen başkan Ekmekçioğlu, kendi dönemindeki borçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Son kongrede kulübün borcunun 174 milyon TL olduğunu açıklayan Ekmekçioğlu'nun menajerler tarafından hatalı transferlere yönlendirildiği savunan taraftarlar, genç başkanın kulübü borçlandırdığını dile getirdi.

Altay'ın transferin önünü açması için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduğu iddia edilirken, 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen İzmir ekibinde yönetim olağanüstü genel kurula davet edildi. Kulüp tüzüğüne göre üyelerin imza toplaması halinde yönetim kongreye gitmek zorunda kalabiliyor.

