Altay, Mert Nobre'ye emanet
Süper Lig'in İzmir ekibi Altay, Mustafa Denizli'den boşalan koltuğa Mert Nobre'nin geçtiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig’de düşme hattına girdikten sonra teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay’da göreve Mert Nobre getirildi.
Mustafa Denizli’nin yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Nobre ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.
Mustafa Denizli ile vedalaştıktan sonra teknik direktörlük görevi için görüştüğü Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak’la anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların son kararı Mert Nobre oldu. Siyah-beyazlı takımı yakından tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre, yarın iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında ilk sınavına çıkacak. Geçen sezon Mustafa Denizli ile birlikte göreve başlayan Brezilya asıllı teknik adam, daha önce Akhisarspor ve Hatayspor’da yardımcı antrenörlük, Gençlerbirliği’nde ise teknik direktörlük yapmıştı.
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