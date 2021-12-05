Altay'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı
Ege temsilcisi Altay'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altay, galip gelemediği son 8 haftada sadece 3 puan topladı.
Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla elde eden İzmir temsilcisi, daha sonra 8 müsabakada galibiyete ulaşamadı. 8. haftadan itibaren 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Altay, 18 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel, Altay'ın 10 Aralık Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği müsabakada forma giyemeyecek.
Bugünü izinli geçirecek Altaylı futbolcular, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- Metin Feyzioğlu’na istifa çağrısı
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- Yolda milyonluk kolye buldu: Sahibinin sözleri şoke etti
- Kripto paralardaki düşüşün nedeni belli oldu
- 'Casusluk' soruşturması büyüyor: Gazeteci ve siyasiler..