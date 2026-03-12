Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altekma CEV Challenge Kupası'na veda etti!

12.03.2026 23:11:00
AA
Altekma, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Allianz Milano'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

2026 CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Altekma, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Allianz Milano ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kaybeden Altekma, rövanşta da 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Boyan Zhelev (Bulgaristan), İstref Elezaj (Kosova),

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Ewert, (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Niyazi Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Kenan Sarp Derince, Eray Kursav)

Allianz Milano: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, C Reggers, İchino, Caneschi, (Catania, Corbetta, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Masajedi, Barbanti)

Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28

Süre: 106 dakika (27, 29, 22, 28)

