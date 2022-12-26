Altınordu ile Çaykur Rizespor yenişemedi
Altınordu, TFF 1. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
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Bu sonucun ardından Altınordu 13, Çaykur Rizespor 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında, ikinci yarının ilk maçında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
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