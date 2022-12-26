Altınordu ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Altınordu, TFF 1. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 19:26
Altınordu ile Çaykur Rizespor yenişemedi
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TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Bu sonucun ardından Altınordu 13, Çaykur Rizespor 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında, ikinci yarının ilk maçında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.


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